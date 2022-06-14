أسعار الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 09:05 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، وذلك بعد أن زاد أمس بمقدار قرشين، على مستوى البنوك العاملة بمصر.

سجل أدني سعر للدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع في بنك

أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.65 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، المشرق، الكويت الوطني، قناة السويس، بوم،أبوظبي التجاري، العبي الأفريقي الدولي".

ووصل سعر الدولار نحو 18.67 جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع في بنوك “المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، فيصل الإسلامي”.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.68 جنيه للشراء و18.73 جنيه لبيع في بنك" البركة، قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.69 جنيه للشراء و18.75 جنيا للبعي في بنوك "التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي".

ووصل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 18.7 جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك.