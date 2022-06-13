أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55906 شفيت منها 52730 حالة وتوفيت 3150 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.