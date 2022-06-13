كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الإثنين 13/يونيو/2022 - 12:59 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55906 شفيت منها 52730 حالة وتوفيت 3150 حالة.