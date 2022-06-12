اليوم .. 59 فارسا في الدرجات المختلفة يتنافسون على لقب بطولة الجمهورية للفروسية

الأحد 12/يونيو/2022 - 12:36 م

يسدل الستار مساء اليوم الأحد على مراحل منافسات بطولة الجمهورية للفروسية للموسم الرياضي 2021 / 2022 والذى بدأ أولى منافساته فى سبتمبر الماضى، حيث تختتم منافسات نهائى نهائيات البطولة على ميادين وأدى الشرطة للفروسية بالبساتين، وتأهل للنهائى 59 فارسا وفارسة فى الدرجات من الأولى "أ" وحتى الخامسة.

ويقوم المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بتوزيع الميداليات والجوائز على الفائزين ومعه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، واللواء سيد معوض المدير التنفيذى للاتحاد ومدير البطولة ، حيث تأهل من الدرجة الأولى " أ " سبعة فرسان وفارسات ، والدرجة الأولى " ب " 12 فارسا ، والدرجة الثانية سبعة فرسان ، والثالثة 13 فارسا ، والرابعة 10 فرسان وفارسات ، والدرجة الخامسة للخيول الأجنبية 10 فرسان وفارسات .

وأسفرت منافسات الدرجة السادسة بشقيها للخيول العربى والأجنبي والمبتدئين ، عن فوز كنزى سليمان من نادى فروسية القوات المسلحة بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى الدرجة السادسة للخيول الأجنبية والبراعم أقل من عشر سنوات ، وجاء فى المراكز من الثانى وحتى السادسة على الترتيب كل من عمر أحمد الصوفى من فروسية القوات المسلحة ، وأحمد مرعى من الإسكندرية الرياضى ، وياسين القصراوى من أكاديمية سبيريت ، ومارتن بولس من مركز المصرية للفروسية ، وفى الدرجة السادسة للخيول العربية والبراعم أقل من عشر سنوات فازت نورين بولس بالمركز الأول والميدالية الذهبية من المدرسة المصرية للفروسية ، وحل فى المركز الثانى محمد على من فروسية الجزيرة ، والثالث أدم العتال من مزرعة رباب للفروسية ، والرابع ياسين البسيونى من أكاديمية كيان للفروسية ، ثم نورين بولس فى المركز الخامس ، وأخيرا فى المركز السادس سيف الدين أحمد من مركز جواد للفروسية .

حصل عمر أحمد الصوفى على المركز الأول والميدالية الذهبية فى الدرجة السادسة للخيول الأجنبية للناشئين من نادى فروسية القوات المسلحة ، وحل حمزة محمد أحمد فى المركز الثانى من المدرسة المصرية ، وجاء ياسين خليفة ثالث من مركز ستاليون ، وحصلت الفارسة لى لى حسن عبد الفتاح سعيد من نادى فروسية القوات المسلحة على المركز الرابع ، وجاء يوسف مصطفى من الزهور فى المركز الخامس ، وحلت الفارسة لى لى حسن عبد الفتاح فى المركز السادس ، وفى الدرجة السادسة للخيول العربية ناشئين فاز بالمركز الأول ياسين البسيونى ، والثانى سيف فيصل من فروسية القوات المسلحة ، وحلت خديجة أحمد من أكاديمية كيان للفروسية فى المركز الثالث ، وحصل عبد الرحمن أحمد من أكاديمية كيان على المركز الرابع .

وفى مرحلة المبتدئين للخيول الأجنبية فاز بالمركز الأول ياسين يوسف جلال من مركز المصرية للفروسية ، والثانى سدرة مصطفى من مركز بلاتينوم ، والثالث عمرو فايق من فروسية القوات المسلحة ، وجاء فى المركز الرابع كريم فايق من فروسية القوات المسلحة ، وحل زين أحمد فى المركز الخامس من نادى سموحة ، وحصلت نوراى كريم من نادى فروسية الحرس الجمهوري على المركز السادس ، وتمكنت حبيبة محمد من مركز اوكسرز للفروسية من الفوز بالمركز الأول للمبتدئين للخيول العربية ، وفاز أنس محمد من المصرية للفروسية بالمركز. الثانى ، وجاء ياسين يوسف جلال فى المركز الثالث ، وحصل كل من ياسين زيادة من المدرسة المصرية ، وياسين يوسف جلال ، وأية عبد الله عسل من أكاديمية سبيريت للفروسية على المراكز من الرابع وحتى السادس على الترتيب .

شارك فى البطولة أكثر من 400 فارس وفارسة بنحو 400 جواد من جميع الهيئات والأندية العاملة بالاتحاد ، والأندية المنتسبة ، ومراكز الفروسية على مستوى الجمهورية ، وشهدت البطولة اقبال جماهيرى غير مسبوق ، وذلك بعد أن قام مجلس إدارة الاتحاد ببدء المنافسات الساعة الرابعة عصرا لتفادى ارتفاعات درجة الحرارة ومراعاة ظروف الطلاب الذين يؤدون الامتحانات فى بعض المراحل الدراسية والجامعية ، فضلا عن استجابة الاتحاد لطلبات الأندية لمد البطولة لمدة 24 ساعة لتنتهى اليوم الأحد بدلا من أمس السبت ، بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت ، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قرر الاتحاد بدء المنافسات يومى السبت والأحد فى الساعة الخامسة بعد العصر ، بدلا من الرابعة .