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الجمعة 10 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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حوادث وقضايا

جهود مكثفة لكشف لغز سرقة حقيبة بها 150 ألف جنيه بـ"الصحفيين"

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض واقعة سرقة حقيبة بداخلها  150 ألف جنية من داخل نقابة الصحفيين بوسط البلد.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة  بلاغا من مسئؤلي مبنى نقابة الصحفيين بسرقة 150 ألف جنيه من مقر النقابة كانت داخل حقيبة بإحدى الغرف المخصصة للإدارة المالية، وتم تفريغ الكاميرات من قبل أجهزة الأمن لتحديد منفذ الجريمة تمهيدا للقبض عليه.

وفوجئ الموظفون بالإدارة المالية بسرقة حقيبة كان داخلها مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه وتم إبلاغ الشرطة فانتقلت قوة أمنية إلى مقر النقابة لفحص البلاغ، وتبين صحة الواقعة وأن منفذ الجريمة تسلل إلى مقر النقابة عن طريق نافذة بالطابق الأرضي وجاري عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة 

تم التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت شخص ملثم يتسلل للمبنى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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أجهزة الأمن بالقاهرة غموض واقعة سرقة بوسط البلد داخل نقابة الصحفيين