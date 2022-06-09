محمد عبدالقادر يشارك فى فيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة

الخميس 09/يونيو/2022 - 10:52 م

يشارك الفنان الشاب محمد عبدالقادر فى الفيلم السينمائي الجديد "مطرح مطروح" بطولة النجم محمود حميدة، الذي من المقرر عرضه قريبًا خلال الفترة المقبلة.

حيث يجسد حميدة دور موظف حكومى خلال فترة الأربعينيات.

وتدور قصة فيلم "مطرح مطروح" في حقبة الأربعينات في إطار كوميدي، والفيلم تدور أحداثه فى عام 1940.

وتجسد شيماء سيف ضمن أحداث فيلم مطرح مطروح زوجة محمود حميدة.

كما يجسد الفنان كريم عفيفى ضمن أحداث العمل بشخصية فريد وهو الشقيق الأصغر لـ محمود حميدة، ويعمل مهندس زراعي، ويعشق الملاكمة.

كما تجسد أيضا ليلى زاهر شخصية ابنة النجم محمود حميدة ضمن أحداث الفيلم.

وكان روج المنتج محمد السبكي، للفيلم حيث شارك جمهوره صور من كواليس الفيلم عبر حسابه علي إنستجرام.

وظهر فى الصور النجم محمود حميدة وكريم عفيفي وشيماء سيف وعلق قائلا: "فيلم مطرح مطروح قريبا".

ويشارك في بطولة فيلم "مطرح مطروح" مجموعة من الفنانين الشباب، وعلى رأسهم: كريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر شيماء سيف.

والفيلم من إخراج وائل إحسان، الذي قدم آخر أعماله السينمائية بفيلم "أطلعولى برة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، عام 2018، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، وآخرون.

وكان قد طرح للفنان محمود حميدة، مؤخرا فيلم "الكاهن" ويشارك في بطولته درة، إياد نصار، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

كما طُرح له أيضا فيلم "ريتسا"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، وأمير المصرى، وكارولين عزمى، ومى الغيطى، ومريم الخشت، وعائشة بن أحمد، ونور إيهاب، وتأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، وتدور أحداثه في اطار رومانسى.