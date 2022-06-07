اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 08:27 ص

استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 7 يونيو 2022، وياتي ذلك لليوم الرابع علي التوالي.

وبلغ أدني سعر لـ الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 18.56 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.58 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي،HSBC، أبوظبي الأول،الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري،العربي الافريقي الدولي، بلوم".

ووصل متوسط سعر الدولار نحو 18.6 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، ميد بنك، مصر، الأهلي".

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول و البركة لـ 18.61 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.

بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف ابوظبي الاسلامي مسجلا 18.63 جنيها للشراء و18.68 جنيها لللبيع، يليه في بنوك " CIB، العقاري المصري العربي، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مسجلا 18.62 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع.