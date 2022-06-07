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الثلاثاء 07 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء،  7 يونيو 2022، وياتي ذلك لليوم الرابع علي التوالي.
وبلغ أدني سعر لـ الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 18.56 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار نحو 18.58 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع  في بنوك  المصرف العربي الدولي،HSBC، أبوظبي الأول،الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري،العربي الافريقي الدولي، بلوم".
ووصل متوسط سعر الدولار نحو 18.6 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، ميد بنك، مصر، الأهلي".
بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول و البركة لـ 18.61 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.

بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف ابوظبي الاسلامي مسجلا 18.63 جنيها للشراء و18.68 جنيها  لللبيع، يليه في بنوك " CIB، العقاري المصري العربي، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مسجلا 18.62 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع. 

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