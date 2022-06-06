عبد الرحمن نزار يشارك في الحلقات القادمة من مسلسل "الوسم 2"

الإثنين 06/يونيو/2022 - 09:35 م

كشف الفنان عبد الرحمن نزار، تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الوسم"، الذي انطلقت حلقاته خلال الشهر الجاري، حيث سيؤدي دور أحد رجال المافيا الذين يطاردون فريق نورس والذي يقوم بدوره بطل المسلسل قصي خولي.

وأوضح نزار في بيان له، أن قصة المسلسل تدور عن نورس الذي يشرع بعد الغدر به، هو وصديقه رغيد في التحقيق في مهمة خطيرة للحصول على أوراق مهمة قد تمكنهما من السيطرة على مافيا عالمية وتجارتها.

ودارت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل الوسم 2، حول نورس الذي يخطط لتنفيذ عملية جديدة، بينما يصاب شهير بغيرة شديدة بعد أن تولى نورس قيادة الفريق وتزدد ثقة أليكساندرا به.

مسلسل "الوسم" الجزء الثاني، يشارك في بطولته قصي خولي، إسماعيل تمر، ميسون أبو أسعد، جابر جوخدار، كفاح الخوص، جوان الخضر، رشا بلال، وعبد الرحمن نزار، وكان قد عرض الجزء الأول من "الوسم" العام الماضي.