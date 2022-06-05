الأهلي يرفض «ذبح» بدر بانون.. ويمنح موسيماني الفرصة الأخيرة

الأحد 05/يونيو/2022 - 03:30 ص

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الرضوخ للضغوط الجماهيرية والأصوات التي تنادي بضرورة بيع المغربي بدر بانون، مدافع فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي، في نهاية الموسم الكروي الحالي، رداً على قيام تضامن اللاعب مع فريق الوداد عقب التتويج ببطولة دوري الأبطال الأفريقي على حساب النادي الأهلي، وقيامه بالتوجه إلى غرفة ملابس الفريق المغربي لتهنئة لاعبيه بالانتصار على الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وما زاد من غضب جماهير الأهلي هو قيام شقيقة بانون بالدفاع عن اللاعب، ونشر تغريدة على حسابها الشخصي في إنستجرام قالت فيها:«الوطن قبل الانتماء» وشقيقي لم يفعل جريمة حين هنأ الوداد بفوزه باللقب الأفريقي، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي وتطالب مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بالاستغناء عن اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا سيما أن الأهلي واجه ظروفاً صعبة للغاية قبل المباراة بسبب ما فعله الجمهور المغربي.

علي جانب آخر، لا تزال أصداء خسارة النهائي الأفريقي تلقي بظلالها في النادي الأهلي، حيث أعطى محمود الخطيب بصفته المشرف العام على فريق الكرة، تعليمات إلى مدير الكرة، سيد عبد الحفيظ، بخصم جزء من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني أيضا رداً على الأداء السيئ للأهلي في مباراة الوداد مما كلف الفريق فقدان اللقب بعيدا عن أجواء الرعب التي شهدها ملعب محمد الخامس.

ولم يقتنع الخطيب بأي مبررات من جانب الجهاز الفني، وأكد أن الجميع من لاعبين وإدارة فنية قصروا ولم يؤدوا ما كان مطلوباً منهم، رغم أن فريق الودادي لم يتمكن من السيطرة على معظم فترات المباراة وتمكن من تسجيل هدفين من أخطاء فادحة مشتركة بين الحارس محمد الشناوي ولاعبي الدفاع، فيما أهدرت عناصر الهجوم فرصا بالجملة كانت كفيلة بأن يحصد الأهلي اللقب الأفريقي.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي: إن ملف رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لا يزال يلقي بظلاله فعليا على سطح الأحداث داخل النادي، بعد الغضب الجماهيري على أداء المدير الفني، وخسارة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى النتائج المتواضعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشددت المصادر على أن محمود الخطيب رئيس النادي قرر منح المدرب الجنوب أفريقي فرصة أخرى في المباريات القادمة بمسابقة الدوري الممتاز، وبالتحديد لقاء الزمالك المقبل في الدوري والذي يقام في التاسع عشر من الشهر الجاري، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز المقرر إقامتها في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.