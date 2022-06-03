أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 03/يونيو/2022 - 09:12 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بداية تعاملات اليوم الجمعة وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار 18.59 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وسعر اليورو ليسجل 19.87 جنيه للشراء، 19.96 جنيه للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 23.31 جنيه للشراء، 23.42 جنيه للبيع.

وثبت سعر اليوان الصيني ليسجل 2.78 جنيه للشراء، و2.79 جنيه للبيع، وسعر الفرنك السويسري ليسجل 19.36 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع، وسعر 100 ين الياباني ليسجل 14.33 جنيه للشراء، 14.39 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، جاء سعر الريال السعودي ليسجل 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي ليسجل 60.74 جنيه للشراء، 61.02 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.06 جنيه للشراء، 5.08 جنيه للبيع.