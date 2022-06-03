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الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محمود السعيد: إعلام القاهرة توفر كورسات عملية للطلبة والخريجين تخدم السوق الإعلامي

البوابة نيوز
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ينظم مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بجامعة القاهرة مجموعة من الدورات للراغبين في العمل بمجالات الإعلام المختلفة،ومنها دورة "فن الإلقاء والأداء الإذاعي" التي يقوم بمحاضرة الدراسين فيها الإعلامي محمود السعيد المذيع بقناة إكسترا نيوز والراديو 9090.
تحتوي دورة "فن الإلقاء والأداء الإذاعي" على 5 محاضرات على مدار 5 أيام اليوم الأول؛ الكتابة للراديو واختيار أفكار البرامج وأسماء البرامج والفقرات والتعريف بالفقرات والمدة وأسماء البرامج والمصطلحات المستخدمة، واليوم الثاني قواعد اللغة العربية والأخطاء الشائعة.
أما اليوم الثالث فسيكون عن الأشكال الإذاعية المستخدمة؛ الأداء الأخباري وقراءة النشرات والتقارير والتعليق الصوتي، أما اليوم الرابع؛ يحتوي على التغطية الحية والنقل المباشر، وإجراء الحوارات وفن الارتجال، واليوم الخامس؛ تدريبات عملية.
يمنح مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي شهادات معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة لكل من يجتاز الدورة بنجاح، أم عن الاستفسارات حول الدورات المشار إليها والحجز التواصل فيكون عبر تطبيق What’s App

يذكر أن الإعلامي محمود السعيد عمل من قبل كمراسل ومذيع بقناة أون تي في، كما عمل مراسل ببرنامج آخر النهار على قناة النهار، ومذيع بقناة دي ام سي.

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جامعة القاهرة قناة اكسترا نيوز فن الإلقاء والأداء الإذاعي قواعد اللغة العربية محمود السعيد