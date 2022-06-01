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الأربعاء 01 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

صعود جديد.. سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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صعد  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في  تعاملات مساء اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، بنحو قرشين في عدد من البنوك الحكومية والخاصة  العاملة بمصر، وذلك بعد قرار وزارة المالية أمس برفع الدولار الجمركي .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
ارتفع سعر الدولار ليسجل 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
ارتفع سعر الدولار ليسجل 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
ارتفع سعر الدولار ليسجل 18.59 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع مقابل 18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
ارتفع سعر الدولار ليسجل 18.59 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع مقابل 18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي
ارتفع سعر الدولار ليسجل 18.60 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع مقابل 18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.


وفي وقت سابق، قررت وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركي 18 جنيها و64 قرشا، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022.

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