الفنان عبد الحكيم الفجير يشارك في مسلسل "منعطف خطر"

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 05:01 م

أعلن الفنان عبد الحكيم الفجير، مشاركته في أحداث مسلسل “منعطف خطر”، بطولة الفنان السوري باسل الخطيب، الذي يجيد خلاله شخصية محقق يقوم بالتحقيق في جريمة قتل.

وأوضح الفجيري، أن مسلسل منعطف خطر من المقرر عرضه قريبا على منصة “شاهد” خلال الأيام المقبلة، حيث تدور أحداثه في إطار بوليسي تتمحور حول جريمة قتل.

ويشارك في بطولة المسلسل، ريهام عبد الغفور ومحمد علاء وحمزة العيلي وآدم الشرقاوي وسلمى أبو ضيف وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين، بجانب الاعتماد على مشاركة عدد كبير من الفنانين ضيوف شرف ومنهم حكوم الفجيري، نظرا لطبيعة الأحداث.

العمل من إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود، ومن إنتاج كاريزما والمنتج محمد مشيش، ومن تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجى، ويتألف من 15 حلقة.