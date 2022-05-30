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الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 30 مايو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر صرف الدولار  صباح  تعاملات اليوم الإثنين 29  مايو 2022، فى البنوك وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - الأهلي الكويتي عند مستوى 18.58 جنيهًا للشراء، 18.63 جنيهًا للبيع، بينما سجل أقل سعر لصرف الدولار في ابنوك الأهلي المصري - مصر - الأهلي اليوناني عند مستوى 18.55 جنيهًا للشراء، 18.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.54 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.55 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

18.55 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.58 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.55 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.56 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.53 جنيه للشراء. 18.63 جنيه للبيع.

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