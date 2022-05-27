هيثم شعبان وحسام حسن.. أبرز المرشحين لتدريب المصري بعد الشعباني

الجمعة 27/مايو/2022 - 02:42 م

تدل كافة الأخبار الواردة من بورسعيد، أن أيام التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الخضراء، بعد النتائج السلبية التي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من أن المصري تنتظره مباراة قوية وصعبة أمام فريق بيراميدز يوم الأحد المقبل، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأيا كانت نتيجة المباراة، فإن الاتجاه داخل مجلس إدارة المصري هو رحيل الشعباني، وهي نفس رغبة المدير الفني التونسي الذي فشل في التعامل مع الأوضاع الراهنة داخل النادي.

وقالت مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي، إن سمير حلبية يعمل حاليا على الاتفاق مع مدير فني جديد يتولى المهمة في الفترة المقبلة، بعدما أصبحت كافة المؤشرات تؤكد رحيل الشعباني عن الفريق البورسعيدي.

وأكدت المصادر أن هناك اسمان هما الأقرب لتولي هذه المهمة في الفترة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز، وهما هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، والحالي لفريق بتروجت، والثاني هو حسام حسن المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري.

وسمير حلبية لم يدخل في مفاوضات مع أي من الثنائي في الفترة الحالية، ولكنه يعكف على استشارة بعض المقربين منه في البداية، قبل اتخاذ الخطوة الرسمية بالتعاقد مع أي من الثنائي، وذلك بعدما رفض جمهور بورسعيد تماما التعاقد مع أحمد كشري.

وشهدت الفترة الماضية تسريب لاسم أحمد كشري لتولي تدريب الفريق، وهو ما قوبل بموجة غضب شديدة، أدت في النهاية إلى تراجع المجلس، وبات الجمهور يطالب بالتعاقد مع هيثم شعبان أو حسام حسن.