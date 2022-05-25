صوت الناس.. سكان بيت المصرية بأكتوبر يستغيثون بوزارة الإسكان لرفع المخالفات

الأربعاء 25/مايو/2022 - 10:21 م

ناشد سكان وملاك كمبوند بيت المصرية بحدائق أكتوبر وزارة الإسكان وجهاز حدائق أكتوبر بسرعة التدخل وحل المشكلات والمخالفات التي تحدث داخل المنطقة، والتي تخالف التصميمات الهندسية التي تم شراء الشقق السكنية على أساسها.

جاء باشكوى: “تتجاهل إدارة الكمبوند طلبات السكان، بعد أن تم تغير البلان الذى تم الشراء من الملاك على أساسه وتم تحويل النادى إلى مدرسه بدون موافقه السكان والاستيلاء على أرض المسجد وبناء مسجد مساحته أصغر من التصميم الهندسي الحقيقي، ناهيك عن عدم تقديم خدمات من الأمن الذي يتعدى أعمار أفراده الـ٦٠ عام من العمر، وسوء النظافه والاناره والأسوار والحدائق وسوء البنيه التحتيه للكهرباء، والمحولات مما يؤدي لاحتراق الأجهزه وتحصيل مبلغ اكثر من 16000 جم من كل مالك لاستخدام جراجات غير مؤهله كجراج للسيارات ولا يوجد بها أماكن صرف أمطار وأموال تحت مسمي طاقه شمسيه بمبلغ 10000 جم تم تحصيلها بدون وجه حق وما يسمى تأمين تشطيب بمبلغ 5000 جم غير منصوصه بالعقد ولا يتم ردها”.

ويقول عاطف عبدالرحمن واللجنة المفوضة بعدد كبير من سكان الكموبند، تمت مقابله رئيس جهاز حدائق أكتوبر لسكان الكمبوند يوم الاربعاء الموافق ١١ مايو ٢٠٢٢ لبحث شكوانا وخصوصا، مثل مشكله أرض المدرسة التي أصبحت مقلب قمامة ومأوي للكلاب الضاله بالإضافه إلي الاستيلاء على شارع رئيسى بعرض 8 متر بطول أكثر من 40 متر خاص بالعمارات وضمه إلي عرض المدرسة ولا يستطيع الملاك الدخول إلى العمارات أو ركن سياراتهم .

وسرعان ما استجاب المسولين بجهاز حدائق أكتوبر ورئيس الجهاز واثبت المخالفات ووعد مسئولي الجهاز بالازالة الفوريه لهذه المخالفة وفتح الشارع للملاك مره أخري وحتى الأن لم يتم رفع المخالفات .

وتابع: هناك مشكلة أخرى وهي عدم بناء سور حول المنطقة بعد سقوطه منذ خمس سنوات بين الملاك وبين ارض جمعيه المستثمرين مما تسبب في خسائر فاضحه لحدائق الأدوار الأرضيه المطله علي ذلك السور الذي أصبح غير آمن علي الملاك بسبب أنه أصبح سبيل لدخول المتسولين والهاربين ومأوي السارقين ومدخل للحيوانات الضاله والكلاب.

ويناشد الملاك المسئولون بوازره الاسكان والمرافق بإدخال مرافق الغاز والتليفونات حيث أن الشركة تطالب الملاك بدخول المرافق على نفقتنا وهو مخالف لما ينص عليه عقد الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانيه وتطلب تحصيل أموال اضافيه نظير أن توافق على دخول المرافق مستغلة أن الجهاز لن يدخل المرافق إلا بموافقة الشركه المالكة والملاك الان يواجهون مشاكل كبيره تحول دون المعيشة فى ظل هذه الظروف الحالية.

للتواصل:

01000327745

01001517335

01096117097

شارع عرضه 8 متر تم الاستيلاء عليه وبناء سور شجري عليه

جانب من لقاء سكان بيت المصرية لرئيس جهاز حدائق أكتوبر وحتى الأن لم يتم رفع المخالفات

التصميم الهندسي الأصلي الذي تم الشراء على أساسة والذي يخالف الواقع حاليا