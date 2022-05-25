أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 مايو 2022

الأربعاء 25/مايو/2022 - 10:47 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، 25 مايو 2022، وسجل عيار 21 نحو 1060 جنيهات للجرام، وعيار 18 نحو 908 جنيهات، وعيار 24 نحو 1211 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8480 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1858 دولارا للأوقية.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.