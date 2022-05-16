ٱسحق أحمرو يشارك في الفيلم المصري القصير "أزمة موسمية"

الإثنين 16/مايو/2022 - 11:55 ص

يشارك الفنان الشاب إسحق أحمرو، في الفيلم القصير «أزمة موسمية»، والذي يضم مجموعة من شباب معهد السينما بأكاديمية الفنون ونجوم عربية صاعدة.

وأوضح أحمرو في تصريحات إعلامية، أن الفيلم يدور حول قرية صغيرة بإحدى المحافظات، تشهد أزمات كبيرة بشكل موسمي، يدعي البعض أنها بسبب التنقيب عن الآثار، مشيرا إلى أنه سيؤدي دور أحد تجار الآثار الأجانب.

وتابع الفنان إسحق أحمرو، أن الفيلم يرصد اشتعال النيران في بعض المنازل دون سبب، ما يجعل أهالي القرية يعتقدون أن مسكون بالعفاريت، وينتشر الخبر بين الأهالي إذ يفاجئون بالنيران تنتقل لمكان آخر ويصعب السيطرة عليها، وتظل لساعات حتى تختفي دون محاولة من الأهالي لإخمادها.

وأكد الفنان الشاب، أن الفيلم يجرى تصويره حاليا، ومن المقرر المشاركة به في المهرجانات الفنية خلال الفترة المقبلة.