أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 14 مايو 2022

السبت 14/مايو/2022 - 09:17 ص

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بداية تعاملات اليوم السبت 14 مايو 2022، على شاشة البنك المركزي، ومواقع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري صباح اليوم، عند 18.32 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، مسجلًا نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع..

كذلك، استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.26 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، مقابل 19.45 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، أمس.

ونزل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى مستوى 19.26 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، استقر سعر اليورو، إلى نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

وأيضًا، استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.55 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع، وفقا لاخر الاسعار المعلنه.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الجمعة، وأكثرها تداولا في سوق الصرف المصري "الريال السعودي، والدرهم الاماراتي، والدينار الكويتي" اليوم في مصر، فقد شهدت جميعها استقرارا أمام الجنيه المصري، واستقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) نزل سعر الريال السعودي، عند نحو 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الخميس .

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، هبوطا نحو 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

كما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، نحو 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 59.62 جنيه للشراء، و60.07 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.3902 جنيه و 48.8064 جنيه للبيع، فيما سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.5482 جنيه و 47.7934 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7026 جنيه و 5.0379 جنيه للبيع، والدينار الأردني للشراء 25.5076 جنيه و 25.963 جنيه للبيع.









