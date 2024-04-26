وزير الدفاع الروسي: موسكو وبكين تتشاركان وجهات النظر نفسها بشأن القضايا الدولية الملحة

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن موسكو وبكين تتشاركان وجهات النظر نفسها بشأن القضايا الدولية الملحة.

وقال شويجو خلال لقائه بنظيره الصيني دونج جون على هامش اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة "شنجهاي للتعاون" في أستانا، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة "نعتزم تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى بين كلا البلدين"، مُضيفًا أن موسكو وبكين تتبنيان وجهات النظر والآراء نفسها بشأن الوضع الراهن للنظام العالمي والقضايا الدولية الملحة.

وأوضح أن العلاقات الودية بين روسيا والصين مستمرة في التطور بمعدل مرتفع، كما أن التعاون الثنائي بين البلدين بات يشمل جميع المجالات.

وشدد المسؤول الروسي، على أن العلاقات التي تستند إلى الثقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج كانت حاسمة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

وأكد شويجو، أن التعاون العسكري بين موسكو وبكين يعتبر عاملًا مهمًا في تعزيز القدرات الدفاعية والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، لافتًا إلى أنه في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها الساحة الدولية حاليًا، تعمل روسيا والصين على بناء شراكة شاملة وتعاون استراتيجي حقيقي بين البلدين.