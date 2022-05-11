وزيرة البيئة تتوجه إلى الدنمارك للمشاركة في اجتماع كوبنهاجن لبحث قضايا التغيرات المناخية

الأربعاء 11/مايو/2022 - 01:44 م

تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ضمن الوفد الرسمي لمصر برئاسة وزير الخارجية لحضور مؤتمر الاجتماع الوزارى المنعقد بدولة الدنمارك فى الفترة من 12:13 مايو الجارى بحضور وفدى من وزراتى الخارجية والبيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يتم فى إطار المشاورات غير الرسمية بين الرئاسة البريطانية لمؤتمر المناخ Cop 26 والرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ 27 COP للموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية والتى تتضمن موضوعات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والمرتبطة بقضية المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أنه يتم عقد المؤتمر بدولة الدنمارك بحضور ما يقرب من 50 وزير معنى بشئون البيئة بالعالم، حيث يتم عقد اجتماعات للمشاورات الوزارية بحضور الوفد المصرى برئاسة وزير الخارجية بصفته الرئيس المعين للمؤتمر ووزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 ووفد من وزارتى البيئة والخارجية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المزمع مناقشة أساليب الدفع بأجندة العمل المناخى فيما يخص التصدى لمواجهة هذه القضية الحتمية وكذلك عقد مشاورات وزارية غير رسمية ومقابلات ثنائية مع وزراء البيئة من الدول المتقدمة و النامية.