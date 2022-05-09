كورونا في سوريا.. تسجيل 6 إصابات جديدة

الإثنين 09/مايو/2022 - 02:38 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 20 حالة دون تسجيل حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55853 شفيت منها 52325 حالة وتوفيت 3150 حالة.