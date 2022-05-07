طرد 1000 موظف.. تعرف على مخططات إيلون ماسك في "تويتر"

السبت 07/مايو/2022 - 12:52 م

ذكرت تقارير إعلامية المخططات التي ينوي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تنفيذها في موقع التدوين الشهير "تويتر"، بمجرد إكمال إجراءات الاستحواذ عليه بصفة رسمية والتي ستستغرق نحو 6 أشهر، حيث توصل الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إلى اتفاق مع إدارة تويتر، يقضي باستحواذه على تويتر مقابل 44 مليون دولار.

وبحسب "سكاى نيوز"، أنه بمجرد الانتهاء من إجراءات نقل الملكية، سيقوم ماسك بطرد 1000 موظف، فيما ينوي استقطاب آلاف الموظفين الجدد، في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع بذلك عدد موظفي الشركة إلى نحو 11 ألف موظف، مقارنة مع 7500 حاليا، على أن يكونوا من المواهب الشابة في مجال الهندسة.

كما طرح ماسك في السابق فكرة إغلاق المقر الرئيس لتويتر في سان فرانسيسكو من أجل "تقليل النفقات"، كما يرجح أن لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة على رواتبهم في المستقبل، مما سيؤدي إلى توفير نحو 3 ملايين دولار.

ووعد "ماسك" بزيادة إيرادات تويتر السنوية بمقدار 5 أضعاف المستويات الحالية، أي من 5 مليارات دولار إلى 26.4 مليارات دولار بحلول عام 2028، حيث يسعة لتطبيق فكرته المفضلة القائمة على الاشتراك بدل الاقتصار على تمويلات المعلنين، وهو ما سيجعل، في اعتقاده، تويتر أقل التزاما بضغوط المعلنين.

هذا، ويدفع بعض مستخدمي تويتر حاليا 3 دولارات شهريا للاستفادة من خدمة "تويتر بلو".