فيصل خالد: مونديال قطر 2022 يضمن تقارب المسافات بين الملاعب

السبت 07/مايو/2022 - 11:13 ص

قال الإعلامي الرياضي فيصل خالد، إن الاستعدادات تتواصل لاستضافة النسخة 22 من بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، والتي تقام للمرة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يتبق قرابة الـ 200 يوم على هذا الحدث التاريخي.

وأضاف خالد في بيان إعلامي له، أن أنظار العالم تتجه نحو مونديال قطر 2022، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 24 مليون طلب لتذاكر نهائيات مونديال قطر 2022، المقررة في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، حيث كانت أكثر الدول تقدما بالطلبات هي كل من الأرجنتين، البرازيل، إنجلترا، فرنسا، المكسيك، السعودية، والولايات المتحدة.

وأوضح فيصل خالد، أن مونديال قطر 2022 يضمن تقارب المسافات بين الملاعب، ما يضمن بقاء المشجعين في قلب الحدث طوال البطولة، فيما سيتمكن اللاعبون من المحافظة على لياقة بدنية عالية والتركيز على تقديم أفضل أداء خلال المباريات.

وتابع الإعلامي الرياضي، أن الاستادات تقع ضمن نطاق واحد ولن تحتاج المنتخبات المشاركة للسفر وقطع مسافات طويلة في التنقل بين الاستادات التي ستشهد المنافسات، متمنيا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة، على أن تواصل الدول العربية استضافتها لمثل هذه البطولات العالمية.