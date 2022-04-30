سبينيس تفتتح أحدث فروعها بمدينة نصر

السبت 30/أبريل/2022 - 03:12 م

أعلنت سبينيس إيجيبت- ثاني اكبر مستثمر اجنبي في قطاع تجارة التجزئة في مصر - عن افتتاح الفرع التاسع عشر من سلسلة فروعها.



وتبلغ إجمالي مساحة الفرع الجديد 1900متر مربع تقريبًا وتضم المساحة البيعية أقسام سبينيس المتنوعة والتي تقدم لعملائها المنتجات الغذائية والبقالة والمخبوزات والخضر والفاكهة واقسام الجبن بانواعه المختلفة واللحوم ومصنعاتها عبر أقسام السوبر ماركت والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل وأقسام النظافة والمفروشات والأدوات المنزلية عبر أقسام الهايبر ماركت.



ويقع الفرع الجديد في موقع متميز بمدينة نصر في شارع عبد الحميد لطفي خلف السراج مول.



وتبلغ إجمالي استثمارات الفرع 40 مليون جنيه ما بين استثمارات رأسمالية وتشغيلية ويأتي هذا الافتتاح في إطار تنفيذ خطة سبينيس الطموحة للتوسع الأفقي في السوق المصري حتى أنه من المنتظر أن يتم افتتاح الفرع العشرين خلال الأسابيع القادمة، وتتواجد فروع سبينيس حاليًا في ثماني محافظات على مستوى الجمهورية هي القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والمنيا والاسكندرية والغربية والمنوفية ومرسى مطروح.



وقد لاقى افتتاح الفرع اهتمامًا كبيرًا من العملاء بالمنطقة حيث أكدوا على الارتباط التاريخي لمدينة نصر باسم سبينيس عبر تسع سنوات سابقة شكلت فيها سبينيس الخبرة الاهم والاكثر تميزا في مجال تجارة التجزئة لعملاء مدينة نصر لتقدم لهم منظومة من الخدمات المتكاملة لتجارة التجزئة الحديثة بالشكل والجودة والمزايا التي تعودو عليها واتاح لهم هذا الفرع وعودة سبينيس من خلاله الي تحقيق اهدافهم وتوفير احتياجاتهم.



وفي اتجاه موازى تعتبر سبينيس من الشركات القلائل التي تقدم نموذج يحتذي به للاستثمار المسئول عبر إصرارها على ضخ المزيد من الاستثمارات رغم الظروف الراهنة عقب تداعيات فيروس كورونا وما خلفته من الآثار الاقتصادية المتلاحقة بل أنها تجاوزت إلى ما هو أكثر عبر تفعيلها لمنصة البيع الالكتروني www.spinneys-egypt.com انطلاقا من مسئوليتها تجاه عملائها وإدراكها لدورها الحيوي في تلبية احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم بكافة الطرق الممكنة.



وتشير التوقعات الي نجاح كبير لعودة سبينيس لمدينة نصر استنادا الي ارتباط العملاء تاريخيا بها بالاضافة الي حجم التطوير الهائل في منظومة سبينيس مقارنة بما كان عليه الحال منذ اكثر من سبع سنوات وهو التطوير الذي يحقق توقعات عملاء المنطقة المتميزة بكثافتها السكانية ومستويات القوة الشرائية المرتفعة.

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