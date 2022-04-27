"مصر الحديثة": مبادرة الرئيس تؤكد أن مصر تتسع للجميع والقرارات الاقتصادية جاءت في الوقت المناسب

الأربعاء 27/أبريل/2022 - 04:41 م

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، تأييد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال إفطار الأسرة المصرية بأن "مصر تتسع للجميع"، وضرورة عقد حوارا وطنيا بين مختلف الأطياف والتيارات السياسية والوطنية ليكون ذلك بمثابة خطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق النهضة السياسية والاقتصادية غير المسبوقة التى نتمناها جميعا لوطننا.



وقال دعبس، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إعلان الرئيس لمبادرة الحوار السياسي مع كافة القوى السياسية هو لم شمل القوى الوطنية للاتحاد والاصطفاف الوطني لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والعالم بأكلمه، موضحا أن هناك أزمة حقيقة تواجه جميع دول العالم وهو ما يشدد علي ضرورة هذا الاصطفاف لموجهة هذه الأزمات والعبور بالوطن إلي بر الأمان مؤكدا، أن الوطن يتسع لآراء الجميع حتى لو كان هناك اختلافات طالما كانت تصب في مصلحة الوطن وعلى أرضية وطنية.



وأعلن رئيس حزب مصر الحديثة، دعمه وتأييده الكامل لكافة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالتكليفات التي وجَّهها الرئيس والتي جاءت فى الوقت المناسب وشملت طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية وتوطين ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد علي المنتج المحلي واستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، ووضع خطة معلنة وواضحة والإعلان عنها خلال مؤتمر صحفى عالمى ليكون رسالة للعالم كله، وللمستثمر الأجنبى والمصرى على حد سواء بأننا نملك آليات وخطط لجذب رؤوس الأموال.



وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلى أن حوار الرئيس اتسم بالشفافية والوضوح وهذا يدل علي أن القيادة السياسية تسعى دائمًا للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية لاطلاعهم علي حجم التحديات التي تواجهها الدولة.