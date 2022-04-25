اتحاد الكرة: شركة إسبانية جديدة تدير تقنية "الفار" في الموسم المقبل

الإثنين 25/أبريل/2022 - 04:26 م

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة إنه جرى التعاقد مع شركة جديدة لتطوير تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” في المسابقات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأكد “علام” في تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن هناك تعاقد مع شركة إسبانية جديدة لتطوير تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

وأشار رئيس الجبلاية إلى أن الشركة الحالية المسؤولة عن تقنية الفار طالبت بالرحيل منذ قدوم مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد في شهر يناير الماضي.

وتابع جمال علام أن هناك خلافات كبيرة بين أسرة التحكيم وأزمات بين رموز الحكام، لكنني راضي عن التحكيم في بطولة الدوري بنسبة 70%".

يذكر أن إدارة النادي الأهلي تلقت خطاب من اتحاد كرة القدم يرد فيه على طلبات الأهلي في مكاتبة الأمس بشان تعيين حكام اجانب لمباريات الفريق في الدوري.

وجاء رد الاتحاد بالآتي:

اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي) المذكورة في خطابكم عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا كما وردت إلينا، بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية.

اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة مؤقتة، وليست دائمة، ويُمكننا معاودة التواصل معهم مرة ثانية للاستعانة بحكامهم.

إزاء تمسك ناديكم في خطاب الأمس بإسناد مباراتي الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام من هذه الدول على وجه التحديد.. لم نمانع في ذلك ولكنه يتعذر الآن نظرًا لضيق الوقت.

* رابطة الأندية هي المنوطة بجدول الدوري، وننتظر موافاتنا منكم بالمباريات اللاحقة التي يحتاج فيها الأهلي إلى حكام أجانب عند تلقيكم المواعيد المتبقية من جدول الدوري من الرابطة.