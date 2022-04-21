اليوم.. محاكمة سائق بتهمة حيازة سلاح ناري في مشاجرة بحلوان

الخميس 21/أبريل/2022 - 05:40 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، أولي جلسات محاكمة سائق ويدعي "احمد.م" لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه أحرز سلاحًا ناريا فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل في هذا السلاح بدون ترخيص.

وأكد مجرى التحريات بالقضية ضابط بمباحث قسم شرطة حلوان بأنه ورد إليه بلاغ مفاده وجود مشاجرة فانتقل الي مكانها وضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط عزي إحرازه للسلاح بقصد استعماله في المشاجرة، وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية حيث ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بأن السلاح ناري يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة عيار 16 م، والسلاح كامل وسليم وصالح للاستخدام.