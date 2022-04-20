رامي غيث بطل كمال الأجسام يشارك في 3 بطولات عالمية

الأربعاء 20/أبريل/2022 - 02:43 م

فى واحدة من أقوى المنافسات الرياضية، أعلن رامي غيث مدرب ولاعب كمال الأجسام، مشاركته فى بطولة فنلندا برو الدولية، وهى واحدة من أقوى وأهم المنافسات العالمية التى تحظى بشهرة واسعة.

وكشف رامي غيث أيضا، أنه يشارك أيضا فى بطولتين آخرتين، وهما كندا برو الدولية وبطولة إسبانيا برو الدولية، معربا عن سعادته بتمثيل جمهورية العراق فى المحافل الدولية والعالمية.

يذكر أن الكابتن رامي غيث، حائز على 13 شهادة في مجال التغذية والتدريب، وساعد الكثير من الشباب والبنات بتغير أجسامهم بإنقاص الوزن أو زيادة الوزن وبناء العضلات.

كما أنه درب الكثير من اللاعبين واستطاع إيصالهم إلى المسارح العالمية، وحصد معهم الكثير من الميداليات الذهبية والفضية.

والطموح هو الوصول الى مستر أولمبيا، تعتبر من المسابقات العالمية لكمال الأجسام انطلقت نسختها الأولى في 18 سبتمبر 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى في مدينة نيويورك، وكان فرانك زين هو الوحيد من بين حاملي لقب أولمبيا صاحب جسم من نوع خاص.

بينما كان شون رودين هو الأكبر سناً يفوز بمستر أولمبيا هو فى عمر الـ43 سنة عام 2018، أما أصغر متنافس فكان الأمريكي هارولد بول صاحب المركز الثاني في أوليمبيا 1965، و1966، وكان عمره 21 سنة.

وكان آخر عربي حصل على هذا اللقب ممدوح السبيعي من مصر عام 2021.