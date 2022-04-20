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الأربعاء 20 أبريل 2022
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 16 حالة ولم تسجل أي وفاة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55782 شفي منها 52036 حالة وتوفي 3150 حالة.

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