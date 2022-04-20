كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الأربعاء 20/أبريل/2022 - 05:28 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 16 حالة ولم تسجل أي وفاة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55782 شفي منها 52036 حالة وتوفي 3150 حالة.