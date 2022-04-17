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الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 102 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق حالة وفاة واحدة و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2323040 إصابة والوفيات إلى 25198 حالة فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2292257 شخصاً.

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