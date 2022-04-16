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السبت 16 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محافظات

عبد الرحيم علي ينعى اللواء عبدالحميد السيد متولي

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، اللواء عبد الحميد السيد متولي. 

وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، ولأبنائه اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر والمستشار وليد عبد الحميد رئيس محكمة الاستئناف،  داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

كما تقدم الزميل إسلام الخياط مدير مكتب البوابة نيوز بالغربية، بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

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البوابة نيوز الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي اللواء عبدالحميد السيد متولي