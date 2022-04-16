عبد الرحيم علي ينعى اللواء عبدالحميد السيد متولي

السبت 16/أبريل/2022 - 02:45 ص

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، اللواء عبد الحميد السيد متولي.

وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، ولأبنائه اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر والمستشار وليد عبد الحميد رئيس محكمة الاستئناف، داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

كما تقدم الزميل إسلام الخياط مدير مكتب البوابة نيوز بالغربية، بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.