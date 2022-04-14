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الخميس 14 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 248 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها إن أجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2322551 إصابة والوفيات إلى 25188 حالة بينما وصل مجموع المتعافين إلى 2290436 شخصًا.

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