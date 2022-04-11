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الإثنين 11 أبريل 2022
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 13 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55742 شفي منها 51860 حالة وتوفي 3146 حالة.

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