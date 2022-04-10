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الأحد 10 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 151 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق انخفاضاً جديداً بعدد الإصابات بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان أنها سجلت 151 إصابة جديدة بالفيروس دون حالات وفاة مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2321781 إصابة والوفيات 25183 حالة بينما بلغ مجموع المتعافين 2288012 شخصاً.

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