كورونا في العراق.. تسجيل 151 إصابة جديدة

الأحد 10/أبريل/2022 - 04:47 ص

سجل العراق انخفاضاً جديداً بعدد الإصابات بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان أنها سجلت 151 إصابة جديدة بالفيروس دون حالات وفاة مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2321781 إصابة والوفيات 25183 حالة بينما بلغ مجموع المتعافين 2288012 شخصاً.