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الجمعة 08 أبريل 2022
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بوابة العرب

ميقاتي يوقع مرسومًا بقانون تمويل الانتخابات النيابية بلبنان ويؤكد إجرائها في موعدها

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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وقع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، مرسومًا بالقوانين المرتبطة بتمويل العملية الانتخابية المرتقبة في 15 مايو المقبل، وإحالتها لرئيس الجمهورية للتوقيع.

وأكد ميقاتي أن مراسيم القوانين وردت إليه من مجلس النواب بالأمس، موضحًا أنها ستسلك طريقها إلى التنفيذ لإتمام هذا الاستحقاق في موعده.

واستنكر ميقاتي ما تردد حول التشكيك في إجراء الانتخابات، والحديث عن عراقيل إدارية ولوجستية قد تعيق إجرائها، معتبرًا أنه مجرد كلام وتحليلات.

وشدد على أن الانتخابات ستجري في موعدها باعتبارها مطلبًا لبنانيًا وخطوة أساسية على طريق التغيير الذي ينشده اللبنانيون، موضحًا أنها فرصة للشباب اللبناني ليعبر عن تطلعاته وطموحاته.

وأكد أن هذا الاستحقاق يشكل أيضًا مطلبًا من جميع أصدقاء لبنان لأنه يشكل أحد أبرز وجوه الديموقراطية، وفرصة إضافية لدعم أساسي للبنان للنهوض بعد إنجاز هذا الاستحقاق، أيا كانت توجهات الناخبين والنتائج الانتخابية.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المنعقدة في 29 مارس الماضي برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنتي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.

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