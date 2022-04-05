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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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استقرت أسعار الدولار الأمريكى في البنوك  خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، ورابع أيام شهر رمضان المبارك. 

وسجل أدني سعر لـ الدولار حوالي 18.2 جنيه للشراء و 18.3 جنيه للبيع في بنوك  HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الكويت الوطني، العربي الأفريقي الدولي، كريدي أجريكول".
وبلغ سعر الدولار حوالي 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، ميد بنك، قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB".

ووصل سعر الدولار حوالي 18.23 جنيه  للشراء و 18.33 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، سايب، البركة".
وبلغ سعر الدولار حوالي 18.24 جنيه للشراء و 18.34 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي، مصر". 

وسجل أعلى سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا 18.27 جنيه  للشراء و 18.37 جنيه  للبيع.

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