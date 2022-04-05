كورونا في سوريا.. تسجيل 7 إصابات جديدة

الثلاثاء 05/أبريل/2022 - 01:21 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 19 ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55718 شفي منها 51763 حالة وتوفي 3145 حالة.