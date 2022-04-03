تعيين أسامة صالح رئيسا غير تنفيذي لبنك كريدي أجريكول مصر

الأحد 03/أبريل/2022 - 01:21 م

قرر بنك كريدي أجريكول- مصر، تعيين أسامة صالح رئيسا لمجلس إدارة غير تنفيذي للبنك خلفا لعاصم رجب الذي انتهت مدته، وذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري.

وقال البنك في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إنه تقرر كذلك تعيين ميشيل لو ماسون نائب رئيس مجلس لإدارة غير تنفيذي، وممثلاً لكريدي أجريكول فرنسا، خلفا لفرانسوا إداورد دريون.

وأضاف أنه تقرر تعيين رافينار اياتان كيسافان مديرا ماليا للبنك.

يشار إلى أن بنك كريدي أجريكول- مصر حقق أرباحاً بلغت 1.61 مليار جنيه في 2021، مقابل أرباح بلغت 1.37 مليار جنيه في 2020.

وارتفعت إيرادات البنك في العام الماضي إلى 5.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.17 مليار جنيه في 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحا بقيمة 1.59 مليار جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.36 مليار جنيه في 2020.