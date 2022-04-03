إطلاق دورة سيتي كلوب الرمضانية لكرة القدم ومفاجأة لغير الأعضاء

الأحد 03/أبريل/2022 - 12:03 م

أعلنت أندية سيتى كلوب فروع شبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا وبنها والعبور، انطلاق دورة سيتى كلوب الرمضانية لكرة القدم بداية من 10 رمضان وحتى يوم 25 من نفس الشهر.

وكشفت أندية سيتى كلوب عن نظام ولوائح الدورة الرمضانية لكرة القدم هذا العام، حيث فتحت الباب لاختيار الفريق المشارك فى الدورة سواء من أعضاء سيتى كلوب أو من غير الأعضاء لإشعال المنافسة بين الفرق المتبارية فى الدورة.

كما طالبت أندية سيتى كلوب التى تنظم الدورة الرمضانية الأعضاء الراغبين فى المشاركة على التوجه فورا لمكتب النشاط الرياضى لكل ناد وتسجيل الفريق، علما بأن قيمة الاشتراك في الدورة 1000 جنيه للفريق من الأعضاء، و2500 للفريق من غير الأعضاء.

وتقام دورة سيتى كلوب الرمضانية لكرة القدم، من مرحلة تمهيدية بنظام الدورى، ومرحلة نهائية بين المتأهلين بنظام خروج المغلوب.

ورصدت أندية سيتى كلوب جوائز مميزة للفرق المتنافسة فى الدورة، كالتالى:

جوائز المرحلة التمهيدية 8 ألاف - 6 ألاف - 4 ألاف جنيه.

جوائز المرحلة النهائية 10 ألاف - 6ألاف - 4 ألاف جنيه.