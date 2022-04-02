نواب ونائبات قادمات: رمضان يدعونا فيه إلى العمل والعبادة معًا

السبت 02/أبريل/2022 - 08:39 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إنه مع استقبال هذا الشهر الكريم الذي يتجلى فيه أعظم آيات الترابط والاصطفاف تحت راية الوطن؛ فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائما استمرار البذل والعطاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الوطنية الصادقة.

وأضافت في بيان اليوم أن رجال القوات المسلحة أوفياء للمهام والمسؤوليات التي توكل إليهم، متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التي دعا إليها هذا الشهر الكريم لتظل القوات المسلحة حصناً يصون الوطن.

وتابعت أننا نستلهم ما في هذا الشهر الفضيل من نفحات طيبة لما اختصه الله سبحانه و تعالى لتعظيم ركن من أركان الإسلام والذي يدعونا فيه إلى العمل و العبادة معًا.

راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.