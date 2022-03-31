السياحة: بدء تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بمعبدي كوم أمبو وإدفو

الخميس 31/مارس/2022 - 07:20 م

بدأت وزارة السياحة والآثار في تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بمعبدي كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، ليصل بذلك عدد المتاحف و المواقع الأثرية التي تم تشغيل المنظومة بها إلى 17 متحف وموقع أثري بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان ومدينتي شرم الشيخ والغردقة.

يأتي ذلك في إطار مشروع منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية الذي تنفذه الوزارة والذي يستهدف 30 متحف وموقع أثري مفتوحين للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك كمرحلة أولى.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بمعبدي كوم أمبو وأدفو يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، لافتا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى استبدال التذاكر الورقية بتذاكر حديثة تحمل QR Code وتُستخدم لمرة واحدة فقط والتي يمكن شرائها باستخدام كروت الإئتمان المختلفة ومراجعتها في الدخول باستخدام بوابات إلكترونية أو قارئ يدوي. وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من تشغيل منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية في المواقع المستهدفة نهاية هذا العام.

ومن جانبه، أضاف الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، أنه مع بدء تشغيل نظام التذاكر الالكترونية بمعبدي كوم أمبو وإدفو، يصل بذلك عدد المتاحف والمواقع الأثرية التي تم تشغيل هذه المنظومة بها بمحافظة أسوان إلى 6 مواقع لتشمل كل من معابد أبو سمبل وفيلة، ومنطقة المسلة الناقصة، ومتحف النوبة بأسوان، ومعبدي كوم أمبو وإدفو.