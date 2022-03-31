عميد "تمريض القناة" تكرم الزميلة مدير مكتب "البوابة نيوز" بالإسماعيلية

الخميس 31/مارس/2022 - 05:09 م

كرمت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض في جامعة قناة السويس اليوم الخمييس، الزميلة اميره عبد الحكيم مدير مكتب “البوابه نيوز” بالإسماعيلية، على هامش ختام فعاليات مبادرة "خلى قلبك نابض"، التي نظمتها كليه التمريض بجامعة قناة السويس على مدار ثلاثة أيام وانتهت اليوم الخميس، تقديرا على الدور الإعلامي في تغطية فعاليات المبادرة بهدف زيادة الوعى التعليمى بالمهارات التمريضية المختلفة لكل فئات المجتمع بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم، أن المحتوى التدريبى ممزوج بين المادة النظرية والعملية والهدف من المبادرة هو تعلم وتثقيف اهالى محافظة الإسماعيلية على (الاسعافات الاولية ، الحقن عضلى ، قياس العلامات الحيوية كالضغط والسكر ، رسم القلب ، فحص الثدى للرجال والسيدات) وذلك تحت أيدى مدرسين جامعيين وبمشاركة الجمعية الطلابية "ENSAA Ismailia".



وأضافت "وفاء" أن التدريبات جميعها تمت بوحدة التدريب المتخصصة والعيادة التمريضية بداخل الكلية حتى يتمكن المتدربون من فهم وتلقى العلم اللازم على أفضل مايكون وأستخدام الأدوات التدريبية التى تحقق الأستفادة العلمية العملية للحضور.

وشرحت الدكتورة هناء امين منسق عام المبادرة، طريقة الحقن الصحيحة المختلفة والتى منها "الحقن العضلى وتحت الجلد وأختبار الحساسية" وكثفت تدريبها للحضور على كيفية إعطاء الحقن العضلى عمليا وأتباع الخطوات اللازمة قبل أعطاء الدواء للمريض وتحديد مكان الحقن وموانع استخدام تلك الوسيلة العلاجية والتنبيه على المتدربين بضرورة عمل أختبار الحساسية للمريض قبل حقنه بأى دواء.

وتابع الدكتور غنيم السيد المشرف التنفيذى للمبادرة، الشرح للحضور بكيفية الوقاية من أمراض القلب، وما هى الادوية التى يتم أخذها عند اللزوم فى الحالة الأمنة والفحوصات والتحاليل الدورية اللازمة مثل صورة الدم والسيولة والدهون والمتابعة الأسبوعية على قياس ضغط الدم فى اليدين والتأكد من تطابقهما او أختلاف بسيط فى القياس غير ذلك لابد من التوجه للطبيب المختص للعلاج قبل تفاقم المرض بداخل الجسم.

وأوضح محمد طاحون منسق الإعلام بالمبادرة، بانه تم عمل تمارين عملية من قبل المدربين وبمساعدة اعضاء الجمعية الطلابية على كيفية إنهاء الاختناق عند الأطفال سوء عند بلعهم أشياء غريبة عن طريق الفم او لسبب اخر، كما تم التدرب على تمارين وقف النزيف، وتكنيك بلع اللسان، وكيفية التعامل مع الحروق المختلفة، واستخدام السماعة الطبية لمعرفة نبض القلب الطبيعى والذى يكون قياسه من ٦٠ الـ١٠٠ درجة.

واختتمت عميد كلية التمريض، حديثها بأن الكلية بصدد الترتيب والتنسيق لعقد مبادرات توعية وتنمية مهارات تمريضية اخرى خلال الفترة القادمة لكل أهالى الإسماعيلية وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.