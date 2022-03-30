كورونا في سوريا.. تسجيل 8 إصابات جديدة

الأربعاء 30/مارس/2022 - 08:15 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 14 ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55680 شفي منها 51563 حالة وتوفي 3138 حالة.