أسعار الدولار اليوم الأحد 27 مارس 2022

الأحد 27/مارس/2022 - 10:48 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27 مارس 2022، بعد أن انخفض بمقدار 9 قروش أمس.



وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع في بنوك “فيصل الإسلامي، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، والمشرق، وبلوم”.

وسجل سعر الدولا نحو 18.26 جنيه للشراء و 18.36 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، العقاري المصري العربي".



وبلغ سعر الدولار نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع في بنوك "سايب، الأهلي المتحد، البركة".

وسجل سعر الدولار في نحو 18.28 جنيه للشراء و 18.38 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، مصر، الأهلي".

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في مصر أبوظبي الإسلامي مسجلا 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع.