ads
الأحد 27 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 27 مارس 2022

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27 مارس 2022، بعد أن انخفض بمقدار 9 قروش أمس.

وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع في بنوك “فيصل الإسلامي، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، والمشرق، وبلوم”. 

وسجل سعر الدولا نحو 18.26 جنيه للشراء و 18.36 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، العقاري المصري العربي".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.27 جنيه  للشراء و 18.37 جنيه للبيع في بنوك "سايب، الأهلي المتحد، البركة".

وسجل سعر الدولار في نحو 18.28 جنيه للشراء و 18.38 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، مصر، الأهلي".

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في مصر أبوظبي الإسلامي مسجلا 18.32 جنيه للشراء و 18.42 جنيه للبيع. 

ads
الدولار الأمريكي الدولار اليوم البنوك أسعار الدولار الأمريكى