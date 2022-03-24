تصفيات كأس العالم.. أعمال شغب في مباراة لبنان وسوريا

الخميس 24/مارس/2022 - 05:32 م

توقفت مباراة منتخب لبنان أمام سوريا بسبب أعمال الشغب، اليوم الخميس، على ملعب مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

‏وتوقفت المباراة في الدقيقة 71، والنتيجة تشير إلى تقدم نسور قاسيون بثلاثية نظيفة في مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بسبب شغب الجماهير الحاضرة، والتي القت الزجاجات على حكم اللقاء ومساعديه اعتراضا على قراراتهم.

وتوقفت المباراة، بعد تعرض الحكم المساعد الثاني، للضرب بزجاجات مائية، حيث أعلن حكم المباراة عن إيقاف المباراة.

ومع نهاية المباراة بصافرة الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، ذهب القرار إلى الاتحاد الآسيوي لحسم الأمور الذي وافق في النهاية على استئناف اللقاء.