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الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محافظات

الأقصر تعقد مزايدة محلية لاستغلال شاطئ معدية المعلا بإسنا.. 5 أبريل

مزاد محلي بالأقصر
مزاد محلي بالأقصر
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أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن طرح المزايدة العلنية المحلية لاستغلال شاطئ معدية المعلا بمدينة إسنا جنوب المحافظة لمدة ثلاث سنوات، وتحدد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 5/ 4 /2022 الساعة 12 ظهرا بمقر إدارة العقود والمشتريات.

وأوضحت المحافظة، أنه من المقرر سحب كراسة الشروط ومواصفات المزايدة العلنية المحلية نظير مبلغ (299ج ) من إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، ويبلغ تامين دخول المزاد مبلغ 300 جنيه تزاد إلى10% من إجمالي قيمة الاستغلال الكلية عند الترسية.

وناشدت محافظة الأقصر، راغبي الدخول في المزايدة العلنية المحلية شراء كراسة الشروط والحضور في الميعاد المحدد للجلسة ومعه صور من المستندات الآتية ( بطاقة الرقم القومي - البطاقة الضريبية سارية – آخر إقرار ضريبي - شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة – شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الاليكترونية – مستخرج حديث من السجل التجاري ساري – أي أوراق  أخرى مذكورة بكراسة الشروط والمواصفات) ، لافتة إلى أن القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملاً لهذا الإعلان.

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مدينة إسنا إدارة العقود والمشتريات