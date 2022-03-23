نجاح تجربة "مصر الخير" في صرف المساعدات الغذائية المجانية بمجمعات وزارة التموين

الأربعاء 23/مارس/2022 - 12:54 م

دخلت الفرحة والسعادة على الأسر البسيطة في رمضان هذا العام، من خلال تجربة رائدة تنفذها مؤسسة "مصر الخير" في استلام السلع الغذائية قرب شهر رمضان الكريم، حيث إن فرحة هذا العام كانت أكبر بمنح كل الأسر المستحقة الحرية في اختيار وتشكيل السلع بناء على احتياجاته منها.

وتفاصيل هذه الفرحة والتغيير والتطور الذي دأبت عليه مؤسسة مصر الخير كان هذا العام، من خلال كارت الخير ضمن حملة إفطار صائم لشهر رمضان 2022، إذ يتيح كارت إفطار صائم من خلال ذهاب الشخص الحامل للكارت لأي فرع مجمع استهلاكي تابع لوزارة التموين، اختيار السلع التي يحتاجها بناء على رغبته بإجمالي مبلغ الكارت.

وأكد علاء فتحي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن "كارت الخير" الذي نفذته مؤسسة مصر الخير هذا العام يعطي الفرصة للمستفيد في تحديد احتياجاته من السلع واختيارها بقيمة كارت الشراء والمحددة بـ200 جنيها، منوهاً أن الكارت يمنح في نفس الوقت الثقة للمستفيد في اختيار ما يحتاجه دون الاحساس بالعوز.

وأشار العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين إلي أن المجمعات الاستهلاكية تتيح فقط للمستفيد حامل الكارت اختيار ما يشاء من سلع ولا تتيح مطلقاً صرفه في صورة نقود.

وتهدف مؤسسة مصر الخير من خلال هذا الكارت، إدخال الفرحة على الأسر المستحقة، في اختيار ما ترغب فيه من سلع بإجمالي مبلغ الكارت من الجمعيات الاستهلاكية القريبة منه والمعلق عليها لافتة "هنا يصرف بونات مؤسسة الخير".

من جانبه أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة "مصر الخير"، قال إن التعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة، تم من أجل توفير حرية اختيار السلع الغذائية للأسر، مؤكداً أن صرف البونات تتم على جميع مستوى محافظات الجمهورية من المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، أن "كارت الخير" يستطيع المواطن من خلاله صرف العديد من السلع الغذائية بقيمة 200 جنيه، حيث يتيح الكارت اختيار العديد من السلع الغذائية الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم وأيضاً السلع الرمضانية من الياميش وقمر الدين طبعاً لاختيار كل مواطن مستفيد.