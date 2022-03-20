«سيمو»: قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الحوثيين ضمن قائمته السوداء يدعم الشرعية اليمنية

الأحد 20/مارس/2022 - 01:22 م

رحب مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن “سيمو”، برئاسة الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، تعديل لائحة الاتحاد، وإدراج ميليشيا الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه بموجب ميثاق المنظمة، وهو القرار الذي صنّف ميليشيا الحوثي للمرة الأولى كجماعة إرهابية.

وقال "علي"، فى بيان أصدره، اليوم الأحد، إنه يجب على جميع دول العالم اتخاذ نفس الخطوة التى اتخذها مجلس الاتحاد الأوروبى، خاصة وأن إدراج ميليشا الحوثى كجماعة إرهابية، يعد دعما للشرعية اليمنية، وخطوة جديدة ومهمة لوضع حد للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية والانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني، فضلا عن استهدافها باستمرار للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

وطالب عبد الرحيم علي، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته مساندة ودعم دولة اليمن الشقيقة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير ضد ميليشيا الحوثى الإرهابية، وضد أى دولة تساندها سواء بالمال أو السلاح، مناشداً القوى السياسية الشرعية والشعب اليمنى الشقيق، الالتفاف حول قيادته الشرعية وجميع مؤسسات الدولة اليمنية من أجل تخطى الأوضاع الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار داخل جميع أنحاء اليمن.