تفاصيل اختبارات المشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية بالمنصورة

السبت 19/مارس/2022 - 06:08 م

أسدل الستار منذ قليل، على فعاليات اختبارات المشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية بمحافظة الدقهلية وتحديدا في مركز شباب نادي العمال وسط إقبال شديد.

وحضر اختبارات اليوم عدد كبير من الراغبين في الانضمام للمشروع بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة التوجه إلى المنصورة لبدء فعاليات اختبارات الناشئين لاكتشاف المواهب الكروية.

وحضر عدد كبير من الناشئين من مختلف القرى المجاورة بمدينة المنصورة وبمختلف الفئات العمرية الصغيرة والمتعددة على ملاعب نادي العمال على أمل تحقيق أحلامهم في عالم الساحرة المستديرة.

وحرص كلا من الدكتور عمرو الحداد، معاون وزير الشباب والرياضة ومدير المشروع، وعمرو مهنا، الرئيس التنفيذي للمشروع على متابعة سير عملية الاختبارات منذ انطلاقها رغبة منهما في إتمام عملية الاختيار بالشكل المثالي.

وشهدت الاختبارات أجواء حماسية كبيرة بين الناشئين الذين يتسابقون على صنع تاريخ ومجد ومستقبل لأنفسهم، واسفرت عن اجتياز 25 لاعبا على أن يتم تصفيتهم على مستوي الجمهورية في موعد لاحق يحدده سيستم وزارة الشباب والرياضة.

كما شهدت الاختبارات حضور عدد كبير من أولياء الأمور الذين يساندون أبنائهم داخل مدرجات ملعب نادي العمال وسط أجواء حماسية ومميزة وتشجيع غير عادي من جميع أولياء الأمور لذويهم.

وعلى هامش الاختبارات تحدث بعض أولياء الأمور، عن مدى سعادتهم بمبادرة وزارة الشباب والرياضة لصنع جيل جديد من الناشئين المتميزين، متمنين دوام هذه الحالة الجميلة التي تمر بها وزارة الشباب والرياضة لدعم أي ناشئ ليس مسجل أو مقيد في أي نادي.

وفي ختام الاختبارات أوضح المشرفون على الاختبارات أن معظم اللاعبين الذين شاركوا اليوم داخل نادي العمال بالمنصورة، لديهم الرغبة في صنع مستقبل لهم ولديهم حافز كبير في إثبات أنفسهم واستكمالهم في المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.