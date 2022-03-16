نادي هليوبوليس: نتبع الشفافية في كافة الإجراءات المالية بشهادة الجهات الرقابية

الأربعاء 16/مارس/2022 - 07:26 م

أصدر مجلس إدارة نادي هيلوبوليس بيانا توضيحا لتصحيح بعض المعلومات المتعلقة بالإجراءات المالية والتى تم تداولها فى وسائل الإعلام وأدت إلى اثارة البلبلة لدي الأعضاء حيث جاء فى البيان مايلي

يعتبر نادي هليوبوليس من أعرق الكيانات الرياضية في مصر فهو عمره 110 عامًا وتستند إدارته على أسس ومبادئ موروثة منذ أجيال كما يتبع ويحترم جميع الإجراءات القانونية والإجراءات المتبعة من قبل الجهات المعنية في إدارة شئونه.

• وتخضع جميع إجراءاته الإدارية والمالية بشكل كامل من مراقبة الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة وتعتمد ميزانيته من مراجع حسابات خارجي والتي يتم مراجعتها واعتمادها بشكل دوري كل ثلاث أشهر.

• تقارير الجهات الرقابية مثل لجان الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة تؤكد دائمًا على إتباع نادى هليوبوليس السياسات واللوائح الموضوعة من قبل الجهات الرسمية مع سلامة كافة الإجراءات المالية المتبعة وإتباع نادى هليوبوليس إسلوب الشفافية والإفصاح.

• نادى هليوبوليس ملك لأعضاؤه فحرية الرأى والتعبير مكفولة لجميع الأعضاء طالما فى حدود التقاليد والأخلاق والقيم المتعارف عليها طبقا لاعرافة وتقاليدة الراسخة وأى خروج عن هذه القيم يتم تحويل العضو إالى لجان قانونية من السادة الأعضاء المستشارين والقضاة الذين يصدرون احكامهم بعد التحقق من الشكوى المقدمة وسماع راي الشهود وقراراتهم نافذة ويتم اعتمادها كما هي من مجلس الإدارة.

الودائع

• كانت فترة السنتين الماضيين وهى فترة الكورونا من الفترات الصعبة على كافة القطاعات ولكن اصعبها كان فى مجال الأندية حيث التجمعات الكبيرة وكثافة الأعضاء فى أماكن محددة وحفاظًا على صحة المواطنين فكان قرار مجلس الوزراء بأغلاق الأندية لمدة اربعة أشهر وحفاظًا من نادى هليوبوليس وإلتزامة تجاه عماله وموظفية قام النادى بصرف كافة المرتبات للموظفين والعاملين ومدربين الفرق لمدة أربعة أشهر بدون استقطاع أي مبالغ بالرغم من عدم وجود اى ايرادات نتيجة الاغلاق التام وذلك يوضح مدى قوة المركز المالي للنادي وحرصه على العاملين وتكافله معهم وذلك اثناء ازمة طاحنة واستغل النادى تلك الفترة فى عمل صيانات كاملة لفروع النادي الثلاث بمصر الجديدة والشروق ومرسى مطروح بأجمالي ما تم صرفه خلال الأربع اشهر 40 مليون جنيه بواقع 10 مليون جنيه لكل شهر عن تلك الفترة وذلك من أصل وديعة بقيمة 105 مليون جنيهًا تم ربطها فى يونيو 2018.

وميزانية النادى المعتمدة من مراجع الحسابات توضح حجم ودائع مربوطة لحساب النادى فى 30 يونيو 2021 بقيمه إجمالية 62 مليون وخلال الفترة السابقة كان النادى يغطى مصاريفه كاملة.

الاتوبيسات

•نادى هليوبوليس يقوم بدعم إنتقال الأعضاء من مصر الجديدة الى الشروق والعكس كذلك يقوم بنقل الفرق الرياضية الى الشروق للتمارين وحيث أن النادى قد قام بشراء 3 اتوبيسات فى عام 2015 للقيام بهذه المهمة ومع تزايد أعداد الفرق والأعضاء الذين يتم نقلهم فلم تعد تكفى تلك الأتوبيسات لإستعاب تلك الأعداد مع زيادة مصاريف صيانة تلك الأتوبيسات للإستهلاك الكثيف فتم الاستعانة بشركة دهب للسياحة لدعم ونقل الفرق الرياضية والأعضاء الى الشروق.

• لا يوجد أي ازمة مالية في النادي ولم يتم تكهين أي اتوبيسات وطبقا لما هو موضح بميزانية 30 يونيو 2021 كان رصيد المديونية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية هو 928191 وليس 20 مليون جنيه كما هو مثار في البيان

• مع العلم بان مجلس الإدارة شكل لجنة من اثنين من اعضاؤه وتم الاستعانة بأحد الأعضاء المتخصصين في مجال النقل لدراسة أفضل الأساليب لاتباعها لتحقيق الأسلوب الأمثل لنقل الأعضاء بطريقة منتظمة ومريحة وأيضا تخفيض التكلفة على النادي وعلى العضو وذلك باتباع أحد البدائل التالية

أ. قيام النادي باستخدام الثلاث اتوبيسات المملوكة له وادارتها بالإضافة الى ايجار اتوبيسات إضافية في أيام الذروة

ب. التعامل مع متعهد يتولى عملية النقل كاملا وبيع الاتوبيسات المملوكة للنادي

ج. تأجير اتوبيسات النادي لمتعهد يتولى إدارة ملف النقل كاملا عن طريق استخدام اتوبيسات النادي بالإضافة الى اتوبيساته الخاصة

ضريبة القيمة المضافة

• قام نادي هليوبوليس بعرض كراسة الشروط الخاصة بإيجار البنك (المزايدة) وتم اعتمادها من وزارة الشباب والرياضة وكذلك البنك المركزي وكان مثبت بها سداد قيمة الضريبة السنوية طبقا لمبدأ الاستحقاق المطبق بالنادي وبالتالي يقسط الايراد المقدم على مدة التعاقد وهي العشر سنوات

• وعند سداد قيمة القسط السنوي طالبت ضرائب القيمة المضافة سداد المبلغ بالكامل على كامل قيمة التعاقد وتم الاحتكام الي إدارة البحوث الضريبة والتي ايدت سداد المبلغ بكامل قيمته وقام النادي بسداد كامل القيمة ويقوم البنك سنويًا بسداد مبلغ الضريبة للنادي

• مع العلم بان الجهاز المركزي للمحاسبات قام بدراسة الموضوع بالكامل وتم حفظ الموضوع حيث لا يوجد أي خطا في الإجراءات التي اتبعها النادي في ذلك الموضوع بالإضافة الى انه صدر قانون 3 لسنة 2022 في 26/01/2022 بتعديل القيمة المضافة للإيجارات لتصبح 1% من القيمة الايجارية ليصبح المبلغ المدفوع لدى الضرائب رصيد دائن لصالح النادي ويتم التسوية طبقا لتلك الرصيد

• لا يوجد فرق بين ما تم سداده من طرف النادي وبين القسط السنوي المسدد من طرف البنك سنويًا (مبلغ الأربعة مليون جنيه الفرق المذكور في البيان غير صحيح وعار تماما من الصحة)

حديقة الأطفال

حيث أن أطفالنا أعز ما نملك وهم المستقبل الواعد للدولة المصرية فوجب الإهتمام بهم منذ الصغر وتعتبر منطقة الألعاب هى السبيل لإظهار وتنمية قدرات الأطفال فكان لذامًا على النادى عمل تطوير فى حديقة الأطفال التى لم تشهد أى أعمال تطوير خلال 25 عامًا الماضية وقام بتجديد جميع ارضيات ومرافق وأماكن جلوس حديقة الأطفال تطويرا شاملا بتكلفة اجمالية 6 مليون جنيه وكذلك تطوير جميع العاب الحديقة وعمل العاب لكل مرحلة سنية من4 الى 6 سنوات ومن 6 الى 8 سنوات ومن 8 الى 10 سنوات ومن 10 الى 12 سنة لتصبح احدث وأجمل حديقة أطفال في مصر بتكلفة اجمالية 6 مليون جنيه لتستوعب الحديقة 1500 شخص يوميا على مدار الأسبوع وبالتالي التكلفة الاجمالية للحديقة 12 مليون جنيه وليس 26 مليون جنيه كما جاء في البيان المنشور وهذه الأرقام مثبته في ميزانيات معتمدة من مراقب الحسابات

المطعم

•المطعم هو أحد أركان الخدمة الأساسية لأعضاء النادى والذى يقوم على فلسفة إعطاء خدمة متميزة بسعر خاص جدًا وإيمانًا من نادى هليوبوليس بالعمل على توفير تلك المعادلة والتى يصعب توفيرها من خلال إيجار المطعم، فقرر النادى عدم طرح المنفذ للمزايدة وإدارته عن طريق النادى وفقا لرؤيته التالية:-

1- تقديم خدمة متميزة للعضو

2- اسعار المطعم تكون بنسبة لا تقل عن 35 % اقل من مثيلتها بالمنافذ المتواجدة بالنادي

3- منافسة مطعم النادي للمنافذ التي يزيد عددها عن 22 منفذ بالنادي يؤدي الى زيادة جودة الخدمات المقدمة من هذه المنافذ للأعضاء

• ومنذ تاريخ بدء المطعم (أكثر من عام) والأعضاء سعيدة وفخورة بما يقدمه مطعم ناديهم من خدمة متميزة تليق بهم حيث يقدم المطعم خصومات خاصة لكبار السن فوق سن الستين وهذا هو الهدف والرسالة التي يسعى النادى لتحقيقها

• اما بخصوص ضريبة القيمة المضافة تم مخاطبة الجهات المعنية وأفادت بضرورة إضافة قيمة 14% كضريبة لحين البت في التظلمات المقدمة من طرف إدارة النادي (توجد خطابات رسمية بذلك)

• وتم عمل مخصص بميزانية النادي لحين البت في ذلك الموضوع ويسعى النادي للحصول على اعفاء المطعم من ضريبة القيمة المضافة طبقًا للقانون

النظافة

منظومة النظافة بالنادى كانت تتم عن طريق شركات متخصصة خارجية وكان معدل دوران العمالة ومستوى النظافة لا يليق بهذا الكيان العريق فقرر نادى هليوبوليس استبدال ذلك بمنظومة إشراف داخليه لتحقيق المستوى المطلوب من النظافة ولتحقيق ذلك كان لابد أن يتولى إدارة هذه المنظومة شخص ذو كفاءة له خبرات متميزة.

ولتحقيق ذلك قرر المجلس عمل اعلان لتعيين مدير بمنظومة الاشراف الداخلي للنادي من اصحاب الخبرة فى الفنادق السياحية للارتقاء بمستوى النظافة وتم اختيار أفضلهم لتولى المهمة بصافي مرتب 19500جنيهًا وأثبتت التجربة وجود مدير ذو خبرة وكفاءة عالية على راس تلك المنظومة وادارتها يحقق افضل مستوى باقل تكلفة مقارنة بما كان متبع سلفا عن طريق التعامل مع شركات متخصصة خارجية